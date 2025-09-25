PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con la participación de representantes de gobiernos locales, especialistas y autoridades internacionales, se celebró este miércoles el Taller sobre Economía Circular en Montevideo. La actividad se enmarca en el proyecto GIREC (Gestión Integral de Residuos y Economía Circular), coordinado por el Congreso de Intendentes en alianza con la Unión Europea.

Apertura con representación institucional

La jornada fue inaugurada por Döerte Bosse, jefa de Cooperación de la Unión Europea en Uruguay; Macarena Rubio, secretaria ejecutiva del Congreso de Intendentes; y Enrique Gallicchio, coordinador del proyecto GIREC. Los tres coincidieron en destacar la necesidad de avanzar en políticas públicas que impulsen la transición hacia un modelo circular, promoviendo la articulación entre gobiernos, empresas y ciudadanía.

Del modelo lineal a una economía regenerativa

Las primeras exposiciones marcaron una clara distinción entre el modelo lineal tradicional —basado en la extracción, producción y descarte— y la economía circular, que propone alargar la vida útil de los productos, reducir residuos y fomentar la innovación.

Los expertos señalaron que este enfoque no debe entenderse únicamente como una alternativa ambiental, sino como una nueva lógica económica sustentada en el ecodiseño, la reparación, la reutilización y el reciclaje. Asimismo, subrayaron la importancia de construir marcos normativos que favorezcan cadenas de valor sostenibles e inclusivas.

Financiamiento: un eje estratégico

Uno de los bloques más valorados estuvo dedicado a los mecanismos de inversión y financiamiento. Ramón Tejeiro y Javier Campón, expertos de la Unión Europea, presentaron instrumentos concretos para financiar proyectos circulares, entre ellos fondos de desarrollo, banca comercial, capital de riesgo y plataformas de financiamiento colectivo.

Destacaron que la viabilidad económica de estas iniciativas debe demostrarse con los mismos estándares que cualquier emprendimiento tradicional. Además, hicieron hincapié en el papel estratégico de las intendencias para habilitar infraestructura, fomentar parques eco-industriales y facilitar sinergias productivas.

Recomendaciones clave para avanzar

El taller permitió integrar herramientas prácticas como análisis FODA, guías de inversión, estudios de mercado y modelos de compras públicas verdes. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Incluir criterios ambientales en licitaciones públicas para generar demanda estable.

Crear incubadoras de proyectos circulares enfocados en valorización de materiales y ecodiseño.

Fortalecer la gobernanza territorial con enfoque colaborativo.

Consolidar un marco legal progresivo que garantice continuidad y evite retrocesos.

Un espacio de articulación entre niveles de gobierno

La actividad reunió a jerarcas y técnicos de las áreas de limpieza y gestión de residuos de todas las intendencias del país. El intercambio permitió identificar desafíos comunes y coordinar estrategias para implementar soluciones concretas en los territorios.

El evento concluyó con una idea central: la economía circular en Uruguay está dejando de ser una aspiración teórica para convertirse en una estrategia tangible de desarrollo sostenible, con herramientas operativas, oportunidades de mercado y potencial para generar empleo. No obstante, se reconoció que uno de los principales desafíos sigue siendo el cambio cultural necesario para sostener esta transformación en el tiempo.