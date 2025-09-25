El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, será uno de los disertantes principales en el almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), que se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en Montevideo. El encuentro abordará el tema “Uruguay destino turístico 2026: Estrategias para el éxito”.

El evento, que se desarrollará en el Salón Ballroom del hotel Radisson a partir de las 11.45, reunirá a autoridades del Poder Ejecutivo y del nivel departamental para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del sector turístico en los próximos años.

Además de Rodríguez, expondrán el ministro de Turismo, Pablo Menoni; el intendente de Maldonado, Miguel Abella; y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

En su intervención, el jefe departamental de Colonia abordará el posicionamiento de ese departamento como uno de los principales destinos turísticos del país, con foco en la consolidación del patrimonio histórico, la conectividad regional y la diversificación de la oferta cultural y gastronómica.

El ciclo de almuerzos de ADM es un espacio de referencia en el debate público uruguayo, que convoca a referentes de distintas áreas para presentar propuestas y analizar políticas estratégicas. En esta edición, el eje estará puesto en la planificación turística hacia 2026, en un contexto marcado por la recuperación del sector tras la pandemia y el reposicionamiento de Uruguay como destino competitivo en la región.