Alfonsina Acosta se entrena cada semana con dedicación y esfuerzo, impulsada por un sueño claro: llegar lejos en el mundo del patinaje artístico. Pero en los últimos días, su meta se vio interrumpida por un contratiempo que afecta directamente su preparación.
La joven extravió un bolso que contenía sus patines y elementos de entrenamiento indispensables. El bolso lleva su nombre, Alfonsina Acosta, escrito claramente. Su familia hace un llamado solidario a quien pueda haberlo visto o tenga información sobre su paradero.
El número de contacto habilitado para brindar cualquier dato es el 091 304 111. “Cada pieza que estaba en ese bolso representa horas de práctica y mucho sacrificio”, expresó un familiar cercano. “Esperamos que puedan ayudarla a recuperar lo que con tanto esfuerzo ha conseguido”.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia para que Alfonsina vuelva a la pista y siga construyendo su futuro sobre ruedas.
Comentarios