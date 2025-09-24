El Congreso de Intendentes celebrará una sesión plenaria el próximo jueves 25 de septiembre, en la que recibirá a autoridades de la Universidad de la República (Udelar) y de la Universidad Tecnológica (Utec).

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La delegación de la Udelar estará encabezada por el rector, profesor doctor Héctor Cancela. Ambas instituciones académicas expondrán sobre asuntos vinculados al presupuesto.

Hasta el momento no se han difundido detalles sobre el contenido de la presentación, pero se prevé que el intercambio aborde aspectos relativos al financiamiento de la educación terciaria pública en el país.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD