La Jefatura de Policía de Colonia implementará un operativo especial este sábado por el concierto de La Renga. El despliegue, que involucra a 230 efectivos y más de 40 vehículos, busca garantizar la seguridad de asistentes y residentes.

El recital de la banda argentina La Renga, previsto para el sábado 27 de septiembre en el Campus Municipal Alberto Suppici de Colonia del Sacramento, contará con un Plan de Seguridad Pública Integral. El operativo fue anunciado por la Jefatura de Policía de Colonia, en coordinación con organismos nacionales y fuerzas de seguridad de distintos departamentos.

Participarán efectivos de la Dirección de la Policía Nacional, Interpol, la Dirección Nacional de Investigaciones, la Guardia Republicana y el Centro de Comando Unificado de Montevideo. También intervendrán las Jefaturas de Policía de San José, Soriano y Flores, así como personal militar y la Policía Caminera.

El despliegue incluye camionetas, automóviles, motocicletas, un camión hidrante y un vehículo blindado. Además, se utilizarán drones provistos por el Centro de Comando Unificado para el monitoreo aéreo de las zonas de mayor concurrencia. La cobertura se concentrará en el barrio histórico, el área comercial y los puntos de acceso al espectáculo.

Desde el viernes por la mañana hasta el domingo 28 por la noche, se intensificará la presencia policial en rutas y en zonas urbanas. Los controles de tránsito estarán a cargo de la Policía Caminera y efectivos del Ejército.

El plan contempla acciones de prevención, vigilancia y patrullaje permanente, con apoyo de Grupos de Choque de la Guardia Republicana y Grupos de Reserva Táctica (GRT). La Jefatura de Policía de Colonia subrayó que el objetivo del operativo es preservar el orden público y transmitir seguridad tanto a los asistentes como a la población local.