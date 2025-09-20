Representantes de la organización comunitaria Moldeando el Futuro fueron recibidos por la Comisión de Presupuesto del área de Subsidios y Subvenciones del Estado, en el marco del tratamiento del Inciso 21, que comprende partidas asignadas a instituciones que no forman parte del Presupuesto Nacional.
Durante el encuentro, el colectivo trasladó su petición de mantener las asignaciones presupuestales destinadas a cultura, educación e inclusión, al considerar que estas inversiones se traducen directamente en oportunidades para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores en contextos vulnerables.
Desde la organización subrayaron que su labor va más allá de la asistencia puntual y representa una apuesta por el fortalecimiento del tejido social. “Moldeando el Futuro no es solo una organización: es la certeza de que cuando la comunidad se une, nada es imposible”, señalaron los voceros en su intervención.
Las instituciones comprendidas en el Inciso 21 reciben transferencias que incluyen subsidios a empresas públicas deficitarias, personas públicas no estatales y diversas entidades privadas. En este contexto, el colectivo remarcó la necesidad de que el Estado continúe respaldando iniciativas que surgen desde los barrios y que, con trabajo sostenido, logran incidir en transformaciones reales.
La visita al Parlamento fue calificada como un paso significativo en la estrategia de visibilización y defensa de los proyectos comunitarios, en momentos en que se debate el destino de los recursos públicos.
