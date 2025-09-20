PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Representantes de la organización comunitaria Moldeando el Futuro fueron recibidos por la Comisión de Presupuesto del área de Subsidios y Subvenciones del Estado, en el marco del tratamiento del Inciso 21, que comprende partidas asignadas a instituciones que no forman parte del Presupuesto Nacional.

Durante el encuentro, el colectivo trasladó su petición de mantener las asignaciones presupuestales destinadas a cultura, educación e inclusión, al considerar que estas inversiones se traducen directamente en oportunidades para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores en contextos vulnerables.

Desde la organización subrayaron que su labor va más allá de la asistencia puntual y representa una apuesta por el fortalecimiento del tejido social. “Moldeando el Futuro no es solo una organización: es la certeza de que cuando la comunidad se une, nada es imposible”, señalaron los voceros en su intervención.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las instituciones comprendidas en el Inciso 21 reciben transferencias que incluyen subsidios a empresas públicas deficitarias, personas públicas no estatales y diversas entidades privadas. En este contexto, el colectivo remarcó la necesidad de que el Estado continúe respaldando iniciativas que surgen desde los barrios y que, con trabajo sostenido, logran incidir en transformaciones reales.

La visita al Parlamento fue calificada como un paso significativo en la estrategia de visibilización y defensa de los proyectos comunitarios, en momentos en que se debate el destino de los recursos públicos.