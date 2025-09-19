La cooperativa agroindustrial COPAGRAN anunció este viernes la desvinculación de 39 funcionarios como parte de un proceso de reestructura destinado a recomponer la rentabilidad de la empresa y garantizar su competitividad en el mediano y largo plazo. La medida afecta a alrededor del 17% de los 226 trabajadores permanentes y se enmarca en la reformulación del plan estratégico 2025-2030.

Según informó la compañía, la decisión surge de la necesidad de redefinir líneas de negocio y reorganizar la operativa en las plantas industriales, en un contexto de aumento de costos y caída de precios internacionales que presiona a la agroindustria nacional.

“Medidas dolorosas pero necesarias”

El presidente del Consejo Directivo de COPAGRAN, Juan Manuel García, afirmó que se trató de “una decisión difícil y meditada”, impulsada por la necesidad de adaptarse a un mercado “mucho más exigido”. Añadió que la cooperativa procura transitar el proceso “con responsabilidad y defendiendo la sostenibilidad de la empresa a largo plazo”.

En la misma línea, el gerente general, Ignacio Buffa, subrayó que es “imperativo reducir costos operativos y de estructura” para preservar los 187 puestos de trabajo restantes y asegurar la calidad de los servicios que reciben más de 3.000 productores vinculados a la cooperativa.

Reorganización y continuidad de servicios

La empresa precisó que la reestructura no implica un retroceso en la gestión, sino que busca consolidar la fuerte presencia de COPAGRAN en el mercado agroindustrial. La actividad comercial se concentrará en seis puntos de venta, manteniendo la cobertura de todas las localidades y clientes.

En el área agroindustrial, la reducción de personal se distribuye en varias líneas de negocio, pero, según la compañía, no afectará la operativa diaria ni la provisión de insumos, la asistencia técnica y la comercialización de la producción de sus socios.

Contexto de baja rentabilidad

Con más de 850 socios cooperativistas, COPAGRAN es uno de los principales actores del sector: en los últimos cinco años comercializó cerca del 10% de la producción nacional de granos y exportó entre el 5% y el 10% del total nacional de ese rubro.

La cooperativa recordó que históricamente operó con márgenes de rentabilidad reducidos, sostenidos por su volumen de negocios. Sin embargo, tras la sequía de 2023 y en un escenario de costos crecientes y precios internacionales a la baja, la dirección consideró indispensable alcanzar mayores niveles de eficiencia y rentabilidad para asegurar su sostenibilidad.