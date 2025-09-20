PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Fiscalía de Mercedes confirmó la condena a 15 meses de prisión efectiva para el hermano de Andrés Morosini, en un proceso abreviado por reiterados delitos de violencia doméstica.

La fiscal del caso, Paula Goyeni, indicó que el acuerdo alcanzado con la defensa fijó la pena en régimen de reclusión.

El condenado es hermano de Andrés Morosini, quien días atrás asesinó a sus hijos Alfonsina, de dos años, y Francisco, de seis, al arrojarse con ellos en su auto al arroyo Don Esteban.

