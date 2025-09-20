Tormentas severas, con caída de granizo de gran tamaño, azotaron en las últimas horas distintas localidades del centro de Argentina, como parte de un sistema meteorológico que, según MetSul, podría alcanzar el sur de Brasil este fin de semana.

En la provincia de Santa Fe, el fenómeno fue especialmente destructivo. Alrededor de las 19.00 del viernes, las ciudades de Progreso y Santo Domingo, en el departamento de Las Colonias, registraron una breve pero intensa granizada. La combinación de piedras de hielo, lluvias fuertes y ráfagas de viento provocó daños materiales, caída de árboles y cortes intermitentes de electricidad en varios barrios. No se reportaron personas heridas.

En María Luisa, la tormenta siguió una secuencia similar: vientos intensos, lluvias torrenciales y granizo. El agua se acumuló en calles y cunetas, y vecinos junto a equipos municipales trabajaron en la limpieza de desagües obstruidos por hojas y hielo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Horas más tarde, cerca de las 21.00, otro núcleo de tormentas afectó los distritos de Cacique Ariacaiquín y La Brava, en la costa santafesina. En esta zona, la severidad fue mayor: hubo techos arrancados, árboles derribados, cables caídos y varias viviendas resultaron gravemente afectadas. Algunas familias debieron ser evacuadas.

La Secretaría de Protección Civil de Santa Fe activó sus protocolos para asistir a los damnificados, coordinar las tareas de limpieza y realizar una evaluación preliminar de los daños.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Posible impacto en Uruguay

MetSul Meteorologia advirtió que las tormentas registradas en territorio argentino podrían repetirse en el sur de Brasil durante el fin de semana. El organismo prevé la posibilidad de granizo —de tamaño mediano o grande— en los tres estados del sur brasileño, especialmente a partir del avance de un frente frío previsto para el domingo.

Dado el comportamiento del sistema, se estima que también podría influir en las condiciones climáticas del sur de Uruguay, aunque el parte no detalla específicamente efectos sobre el país. Las autoridades uruguayas permanecen atentas a nuevas actualizaciones meteorológicas.

Cerca de las 12:00 del sábado en la página de INUMET señalaba que las condiciones atmosféricas han mejorado en forma temporaria, por lo que se determina el cese de la advertencia vigente.