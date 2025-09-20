El próximo lunes 22 de septiembre, a la hora 11:00, el coro Raíces de Juan Lacaze se presentará en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo, ubicado en Juan Carlos Gómez 1362.

El concierto contará con la presencia de autoridades nacionales: la ministra interina de Educación y Cultura, Gabriela Verde, y el director general de Secretaría de esa cartera, Carlos Varela Ubal.

La participación del coro Raíces en el Cabildo representa una nueva oportunidad de integración cultural, al llevar las voces del interior del país a un espacio histórico y patrimonial de la capital.

