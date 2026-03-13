Del 11 al 13 de mayo se desarrollará el curso de Posgrado y Educación Permanente “Nutrient Management and Buffer Zones: Linking Soils, Water and Agroecological Landscapes”, una propuesta formativa centrada en el manejo de nutrientes y el diseño de zonas de amortiguación vegetadas como herramientas para mejorar la calidad del agua en sistemas agropecuarios.
La actividad será en modalidad presencial, en idioma inglés, y tendrá lugar en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) – La Estanzuela, (70000 El Semillero, Colonia). El curso es sin costo y cuenta con la posibilidad de acceder a becas de estadía en la estación experimental.
La actividad es organizada por la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (Udelar) y cuenta con la participación del The James Hutton Institute (Escocia), el INIA y la ANII.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Comentarios