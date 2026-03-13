La actividad será en modalidad presencial, en idioma inglés, y tendrá lugar en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) – La Estanzuela, (70000 El Semillero, Colonia). El curso es sin costo y cuenta con la posibilidad de acceder a becas de estadía en la estación experimental.

La actividad es organizada por la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República (Udelar) y cuenta con la participación del The James Hutton Institute (Escocia), el INIA y la ANII.