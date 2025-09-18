PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advirtió que a partir del viernes 19 de septiembre una masa de aire húmedo e inestable ingresará por el litoral oeste y se desplazará hacia el este del país, provocando tormentas puntualmente fuertes. Aunque se prevén mejoras temporarias, la inestabilidad dominará el fin de semana.

Viernes: primeras tormentas en el litoral

El fenómeno se iniciará en la tarde del viernes, con tormentas en el litoral oeste que podrían extenderse al resto del país.

Sábado: sistema frontal y mayor intensidad

Durante la madrugada y la mañana del sábado persistirá la inestabilidad en el litoral oeste y norte. Hacia la tarde, el ingreso de un sistema frontal por el suroeste generará tormentas fuertes y muy fuertes, sobre todo al sur del río Negro.

En esas zonas podrán producirse rachas de viento de gran intensidad, caída de granizo e importante actividad eléctrica.

Domingo: mejora y descenso de temperatura

La situación comenzará a mejorar el domingo 21, cuando desde el suroeste se registre una disminución progresiva de la nubosidad y un marcado descenso de la temperatura.