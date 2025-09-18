PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Marcha de la Diversidad de Colonia, prevista originalmente para este sábado, fue postergada para el 25 de octubre debido a las condiciones meteorológicas adversas anunciadas para el fin de semana.

La organización del evento informó que el pronóstico —que prevé tormentas y vientos intensos— impide el desarrollo normal de la actividad, que incluye un escenario al aire libre y la participación de decenas de artistas. “Nuestra marcha tiene como fin un hermoso escenario con decenas de artistas y no es posible llevarlo a cabo con tanta tormenta y vientos pronosticados”, indicaron los organizadores en un comunicado.

La decisión, agregaron, busca también proteger la seguridad del público, artistas y trabajadores involucrados en la realización del evento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Marcha de la Diversidad en Colonia, que este año celebra su novena edición, convoca a colectivos, organizaciones sociales, artistas, instituciones públicas y ciudadanos en general, en una jornada de reivindicación de derechos y visibilidad del colectivo LGBTIQ+.

Desde la organización expresaron su deseo de reencontrarse el próximo 25 de octubre “con todo el brillo que nos caracteriza”.