PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un ciclón extratropical se formará entre el martes y el miércoles sobre Uruguay y pondrá bajo riesgo de vientos fuertes desde el litoral norte hasta el este-sur, según el pronóstico de MetSul Meteorologia.

De acuerdo con ese informe, el sistema comenzará a profundizarse este martes sobre territorio uruguayo y luego se desplazará hacia el Atlántico. En su salida al mar, el ciclón pasará cerca del departamento de Rocha, una de las zonas que, junto con Maldonado, quedaría más expuesta a las ráfagas más severas.

MetSul prevé que el viento empiece a intensificarse en Uruguay entre la tarde y la noche del martes 7 y que las rachas fuertes o intensas persistan durante todo el miércoles 8.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El reporte ubica el mayor riesgo en el sur y el este del país. Señala que Maldonado y Rocha podrían registrar ráfagas de entre 70 y 90 kilómetros por hora, con picos que en algunos puntos podrían alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora.

La proyección de MetSul marca una trayectoria habitual para este tipo de fenómenos: el ciclón se forma sobre el continente, en este caso sobre Uruguay, y luego avanza hacia el océano, donde gana intensidad.

En cuanto a las zonas afectadas dentro del país, el artículo muestra una fotografía donde el ciclón cruza todo el país desde norte-centro-este, como figura en la foto.