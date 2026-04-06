El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 36º turno resolvió mantener la prisión preventiva de Gustavo Penadés por un plazo de 180 días, durante una audiencia convocada a partir de la solicitud de prórroga de medidas cautelares presentada por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 3er turno.

En la misma instancia, la sede judicial sustituyó la medida cautelar impuesta a Sebastián Mauvezin por arresto domiciliario nocturno.

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La Fiscalía apeló esa decisión, por lo que la modificación de la medida cautelar de Mauvezin deberá ser revisada por el tribunal correspondiente.

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De este modo, el juzgado hizo lugar a la prórroga de la prisión preventiva en el caso de Penadés, mientras que en la situación de Mauvezin dispuso una medida menos gravosa, resolución que fue cuestionada por el Ministerio Público.