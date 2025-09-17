En la sala de actos del Municipio de Carmelo se realizó, el 17 de septiembre, la apertura de ofertas correspondientes a las licitaciones abreviadas N.º 42/2025 y N.º 43/2025, destinadas a la explotación de los paradores El Moreno y La Isla, ambos ubicados en Playa Seré.

El procedimiento contó con la presencia del alcalde Luis Pablo Parodi, el director administrativo de la Dirección de Turismo, Carlos Martín Scala, la escribana pública Jimena Madero y el director de Adquisiciones y Compras Estatales, Jorge Otte Saret, además de representantes de medios de comunicación.

Ofertas presentadas para el Parador El Moreno

La licitación N.º 42/2025 recibió una única propuesta. Compareció Nicolás Celesia Echarte, en representación de la firma Ruta 21 S.A.S., quien ofertó 70.000 pesos uruguayos anuales. La propuesta incluye un plan de inversión en mejoras, servicios a desarrollar y antecedentes de la empresa, con un plazo de mantenimiento de oferta de 120 días.

Ofertas presentadas para el Parador La Isla

La licitación N.º 43/2025 recibió cuatro propuestas:

Juan Ignacio Patrón , con una oferta de 150.000 pesos anuales , que contempla mejoras, servicios a desarrollar y antecedentes.

Maximiliano Manzino Banchero , en representación de la firma Mamba S.A.S. , con una propuesta de 100.000 pesos anuales .

Nicolás Angeli Salvagno , con una oferta de 80.000 pesos anuales .

Diego Hernán Bogliacino, en nombre de Colonia Concordia S.A.S., con una propuesta también de 100.000 pesos anuales.

Todas las ofertas detallan inversión en mejoras, servicios previstos y antecedentes de los oferentes. Los plazos de mantenimiento de las propuestas varían entre 120 y 180 días.

Próximos pasos

Con la apertura de sobres finalizada, la Intendencia de Colonia, a través de sus áreas técnicas y administrativas, evaluará las propuestas para definir la adjudicación. El objetivo es garantizar la explotación de los paradores bajo criterios de transparencia, desarrollo turístico y mejoras en la infraestructura de Playa Seré, uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad de Carmelo.