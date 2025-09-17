El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, llegará el próximo viernes 19 de septiembre a la ciudad de Colonia como parte de una gira de encuentros con dirigentes y referentes políticos locales.

Según la agenda confirmada, mantendrá una instancia de diálogo con la prensa a las 19.00 horas en el Hotel Sol Colonia. Posteriormente, a las 19.30 horas, se reunirá con militantes, amigos y allegados de la fuerza política en el marco de una puesta a punto de la actividad partidaria en el departamento.

La recorrida forma parte de las actividades de cercanía que el Partido Independiente desarrolla en el interior del país con el propósito de fortalecer su presencia territorial y actualizar el intercambio con sus bases y dirigentes.

