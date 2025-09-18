PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las actividades atléticas programadas para esta mañana han sido suspendidas debido a las condiciones climáticas adversas y al estado actual de la pista, informaron las autoridades organizadoras.

Pese a la cancelación de las pruebas deportivas, esta tarde se llevará a cabo el desfile tal como estaba previsto desde el inicio. La jornada culminará en Plaza Independencia, donde se realizará la premiación correspondiente a esta etapa del evento.

No es la primera vez que el clima interfiere con la planificación de estas actividades. En 2016, una situación similar obligó a tomar la misma decisión.

