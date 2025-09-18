Con la mirada puesta en la modernización del sistema de tránsito y movilidad urbana, directores de Tránsito y Movilidad de todo el país se encuentran reunidos este jueves en la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Flores. La jornada de trabajo —que comenzó a las 9.30 y se extenderá hasta las 16.30 horas— tiene por objetivo unificar criterios y avanzar en la actualización de los procesos vinculados a la gestión vial.

Uno de los temas centrales del encuentro es el análisis del decreto reglamentario de la Ley 19.824, que introduce un sistema de puntos para los conductores. Las autoridades trabajan en la elaboración de una hoja de ruta que permita su implementación coordinada en todos los departamentos.

Otro punto de la agenda es la revisión del actual sistema sancionatorio de tránsito. En ese marco, los directores analizan mecanismos para mejorar los procedimientos de notificación, gestión de multas, tramitación de recursos y administración de cuentas corrientes asociadas a infracciones.

También se debate la estandarización de las siglas de matrícula para diferentes categorías de vehículos, como camiones de carga, automóviles de alquiler sin chofer, flotas oficiales o con admisión temporaria. La intención es establecer un criterio nacional que facilite la identificación y el control vehicular.

Además, los participantes examinan la Nota Circular DAV 157/25, emitida por la Dirección de Asuntos Vehiculares, que alerta sobre documentos irregulares vinculados al Permiso Único Nacional de Conducir (Punc). El objetivo es consensuar medidas para regularizar situaciones detectadas y reforzar los controles en la emisión de licencias.

Durante la jornada también se presentan herramientas tecnológicas que buscan mejorar la eficiencia de la gestión vehicular. Entre ellas, una nueva aplicación de Mesa de Ayuda —basada en inteligencia artificial— que centraliza normativa, procedimientos y consultas frecuentes, así como un sistema informático unificado para administrar el Punc. Los directores reciben manuales y material audiovisual para facilitar su implementación.

La reunión en Trinidad se enmarca en el proceso de transformación que impulsa el Congreso de Intendentes, con el respaldo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para construir una política nacional de tránsito más ágil, transparente y coherente en todo el territorio.