Los accionistas minoritarios de Navíos South American Logistics (NSAL) presentaron una demanda por casi 290 millones de dólares contra la accionista mayoritaria, la empresaria griega Angeliki Frangou, y el directorio de la compañía. Acusan a la empresa de tomar decisiones que, según argumentan, habrían afectado gravemente el valor de sus acciones y vulnerado sus derechos, destaca hoy el Semanario Búsqueda.

La denuncia, radicada ante un juzgado civil de Montevideo a inicios de septiembre, incluye señalamientos por falta de transparencia, manejo discrecional del gobierno corporativo y una supuesta estrategia para favorecer a Frangou mediante un préstamo de US$ 160 millones otorgado por una firma vinculada a ella. Ese crédito, aseguran los demandantes, se otorgó en condiciones desfavorables para la compañía y podría permitir a la socia mayoritaria convertir la deuda en acciones, diluyendo aún más la participación minoritaria.

El conflicto entre socios —activos desde 2007— se agravó tras la remoción del entonces CEO, Carlos López, en 2024. Desde entonces, se sucedieron decisiones como el cierre de la sucursal uruguaya de NSAL, el retiro del registro ante la SEC en Estados Unidos y la emisión de bonos en Oslo, acciones que los demandantes califican como parte de una maniobra para “ocultar irregularidades”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Mientras los abogados de los minoritarios reclaman además la anulación de cláusulas que permitirían la conversión del préstamo en capital accionario, la empresa ha negado las acusaciones. Desde NSAL se sostiene que la financiación respondió a la necesidad de inyectar capital ante la falta de alternativas en el sistema financiero tradicional. Además, la compañía insiste en que los litigios deben dirimirse en las Islas Marshall, jurisdicción donde está registrada su casa matriz.

La disputa continúa abierta en los tribunales uruguayos y podría escalar, ya que ambas partes han anunciado nuevas acciones legales.