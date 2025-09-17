El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para localizar a Evelyn Daiana Rodríguez Salsamendi, de 21 años, y a su hija Natasha Belén Rusell Rodríguez, de 3 años, ambas ausentes de su domicilio desde el pasado 16 de septiembre en el departamento de Soriano.

Según la información difundida por la cartera, Evelyn Rodríguez se ausentó junto a su hija. Al momento de la desaparición, vestía pantalón jeans y remera de manga corta color negro. Por su parte, Natasha Belén llevaba puesto pantalón bordó y remera de manga corta color rosada.

Las autoridades habilitaron varias vías de contacto para aportar datos sobre el paradero de ambas personas. Quienes puedan colaborar deben comunicarse a través del 9-1-1 (línea gratuita disponible las 24 horas), al teléfono 2030 4638 (Personas Ausentes), escribir al correo [email protected], o presentarse personalmente en la seccional policial más próxima.

