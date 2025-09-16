Montevideo, 16 sep (EFE).- Académicos de España, Argentina y Uruguay debatieron este martes durante un conversatorio celebrado en el XV Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género sobre cómo hacer frente a un giro reaccionario anti-intelectual y antifeminista que, advirtieron, es «enemigo del conocimiento» y «dificulta una democracia sana».

En un panel titulado ‘Epistemologías feministas y transfeministas: resistencias y horizontes en tiempos conservadores’, la investigadora española Remedios Zafra, la docente uruguaya Victoria Lavoreiro y el doctor en Filosofía argentino Blas Radi reflexionaron sobre los retos de la academia en tiempos en que las voces más conservadoras tienen un creciente protagonismo.

Docente de estudios de género e investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, Zafra sostuvo que hoy «el giro reaccionario antifeminista está funcionando también como un giro anti-intelectual» que interpela a las universidades y centros de investigación.

«Hoy es usado como pegamento simbólico del movimiento reaccionario global, paralelamente a la devaluación de los saberes que emergen de la universidad y la ciencia, conviviendo con proclamas tecnolibertarias que fomentan el individualismo competitivo, el construirse a uno mismo, especialmente en las redes», apuntó.

La experta en ciberfeminismo añadió que este giro «alienta el rechazo a algo tan básico y esencial para el conocimiento como es la duda» y llamó a «restaurar una renovada confianza en el conocimiento» y a seguir trabajando en educación para la igualdad de la mano de «emociones positivas» como la esperanza y el cuidado.

Lavoreiro, en tanto, dijo que no hay que olvidar que se lucha «contra la cultura del confort», pues «hay confort en las superficies, en las propuestas fáciles y en la resignación», e invitó a «amigarse con la incomodidad de criticar y querer cambiar algo en igual medida que lo defiendes» y de «no resignarse».

Por su parte, Radi señaló que en Argentina «las universidades se encuentran bajo un ataque que ha sido calificado como cientificidio» e hizo alusión a los discursos del presidente Javier Milei «negando el calentamiento global» y «sembrando duda sobre cuestiones que no deberían ser controvertidas, como el consenso científico».

Además, pidió reflexionar sobre una producción de conocimiento que arrastra «problemas epistémicos graves» ligados a un punto de partida en el que «se da por supuesto un mundo absolutamente cis» y que perjudica a las personas trans.

Celebrado en Montevideo y organizado por la Universidad de la República con apoyo de Unesco, ONU Mujeres y la Organización de Estados Iberoamericanos, el Congreso contó con palabras de bienvenida de la vicepresidenta uruguaya, Carolina Cosse, quien resaltó la importancia de no ser indiferentes ante las desigualdades.

Desde este martes y hasta el jueves, el Congreso incluye conversatorios centrados en ejes como ‘Ecofeminismos, sustentabilidad y cambio global’ o ‘Perspectivas feministas en salud’, entre otros. EFE