PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Con Gimena Hernández, nueva embajadora de Uruguay ante el Mercosur y oriunda del querido pueblo Conchillas. Un orgullo, felicitaciones y éxitos!!!”, publicó en redes sociales el diputado Mario Colman al celebrarse la designación oficial de la diplomática.

El 10 de junio de 2025, Géssica Gimena Hernández Guerrero presentó sus credenciales como representante permanente de Uruguay ante el Mercosur, en una ceremonia realizada en la sede del bloque regional, en Montevideo. El acto estuvo encabezado por el embajador argentino Alan Beraud, en el marco de la Presidencia Pro Tempore de Argentina, y contó con la participación de los representantes permanentes de los Estados Partes y autoridades del organismo.

Trayectoria de la embajadora

Hernández Guerrero es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República y cuenta con una diplomatura en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires. Su carrera diplomática incluye la representación de Uruguay en instancias clave de integración regional, como el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay–Paraná, la Comisión del Acuerdo y los proyectos GEF para la Cuenca del Plata, el Sistema Acuífero Guaraní y la Laguna Merín.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Asimismo, participó en la III Reunión Ministerial UE-CELAC en Buenos Aires en 2022. Su nombramiento fue aprobado por el Poder Ejecutivo y ratificado por la Cámara de Senadores, en conformidad con la normativa uruguaya.

La Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur (CRPM), de la que ahora forma parte, tiene sede en Uruguay y cumple funciones de asistencia al Consejo del Mercado Común, además de impulsar iniciativas vinculadas al proceso de integración regional y las negociaciones externas.