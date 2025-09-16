El edil Martín Manitto (Partido Nacional) planteó en la sesión de la Junta Departamental de Colonia la necesidad de obtener información precisa sobre la situación de la Ruta 21 y del puente giratorio de Carmelo. Según señaló, existen versiones sobre un posible traspaso de estas infraestructuras desde la órbita nacional a la departamental.

Manitto solicitó que sus palabras fueran remitidas a las comisiones de Obras Públicas y Urbanismo, de Tránsito y Transporte, y de Legislación y Régimen. Además, pidió que el planteo se eleve al Municipio de Carmelo y al Ejecutivo Departamental, con el fin de recabar los insumos necesarios para asesorar al cuerpo legislativo.

En su intervención, el edil también requirió que se consulte a la oficina departamental del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para confirmar si se están considerando estos cambios de competencia.

El jerarca subrayó la importancia de contar con información oficial antes de que se concrete cualquier medida, dado el impacto que tendría sobre la gestión vial y patrimonial de la ciudad. Tanto la Ruta 21, que conecta a Carmelo con otras localidades del departamento y del país, como el puente giratorio, considerado un símbolo urbano y turístico, son infraestructuras centrales para la movilidad y la identidad local.