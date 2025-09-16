PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Policía de Colonia, en coordinación con la Fiscalía Letrada de Rosario, ejecutó la Operación “Usain”, que permitió desarticular una red delictiva que operaba en la ciudad de Juan Lacaze. La investigación se inició tras una serie de hechos delictivos registrados en la zona.

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo integrado por efectivos del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), la Dirección de Investigaciones Departamental (DID) y la Brigada Departamental Antidrogas (BDA). El operativo incluyó un allanamiento en una vivienda de la calle 8 de la ciudad.

Incautaciones

Durante la intervención, las autoridades decomisaron:

Un automóvil y tres motocicletas.

Varios teléfonos celulares.

Un revólver y municiones de distintos calibres.

94 gramos de cocaína y una balanza de precisión.

Dinero en efectivo y otros objetos vinculados a la investigación.

Detenidos

Como resultado del operativo, fueron detenidas siete personas. Cinco de ellas quedaron a disposición de la Justicia, mientras que las dos restantes recuperaron la libertad tras prestar declaración.

La operación, señalaron fuentes policiales, forma parte de las acciones de control y prevención del delito que se desarrollan en el departamento de Colonia.