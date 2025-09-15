El próximo jueves 18 y viernes 19 de setiembre a las 20:00 horas, el Teatro Bastión del Carmen será escenario del estreno en Colonia de El abanico de Lady Windermere, una de las obras más reconocidas del dramaturgo irlandés Oscar Wilde.

La puesta en escena estará bajo la dirección de Lorena Rochón y Eduardo Grosso, con la producción del Grupo de Teatro Del Burdel y el respaldo de la Comedia Departamental de Colonia.

Una obra emblemática

El abanico de Lady Windermere fue estrenada originalmente en Londres en 1892 y se convirtió en un hito del teatro victoriano. La pieza retrata, con humor e ironía, la rigidez moral de la alta sociedad inglesa y los dilemas personales de Lady Windermere, a través de un abanico que se convierte en símbolo de secretos, sospechas y revelaciones.

Detalles de la función

Las funciones en Colonia están programadas para los días jueves 18 y viernes 19 de setiembre a las 20:00 horas en el Bastión del Carmen.

Las entradas tienen un valor de $300 y ya se encuentran disponibles para el público.

El estreno local cuenta con el apoyo de Cofonte (Comisión del Fondo Nacional de Teatro), la Asociación de Teatros del Interior, la Comedia Departamental de Colonia y la Intendencia de Colonia.