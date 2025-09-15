La edición 2025 de la Expo Prado llegó a su fin este domingo y, con ella, también culminó la propuesta del stand de la Intendencia de Colonia, que durante diez días presentó la diversidad productiva y cultural del departamento.

La jornada de cierre incluyó una nueva degustación de productos locales y la presencia de los tradicionales personajes de época que acompañaron cada instancia de la muestra. En horas de la tarde, el espacio artístico estuvo a cargo del Grupo de Danzas Folclóricas de la Intendencia de Colonia, dirigido por la profesora Rosario Almandós.

A lo largo del día, el público pudo disfrutar del café elaborado por el Instituto de Hotelería y Gastronomía, así como de la trivia interactiva que entregó obsequios a los visitantes.

Con estas actividades se puso fin a diez jornadas de promoción en una de las principales vitrinas de la producción nacional. La Intendencia de Colonia destacó el trabajo de los colonienses que hicieron posible la propuesta y agradeció a los miles de visitantes que pasaron por el stand, consolidando nuevamente su éxito en la Expo Prado.