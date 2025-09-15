Reconocida por una propuesta que combina sofisticación, comodidad y producción artesanal, Nina B. nació de un sueño que dejó de ser solo un anhelo para transformarse en una marca que empodera a las mujeres “en cada paso que dan”.
“Creo profundamente que el par de zapatos correcto puede potenciar tu confianza y tu visión”, afirmó Bugani, quien dejó una carrera de más de diez años en la docencia para dedicarse por completo a su pasión. Inspirada por la elegancia de su madre, la fuerza de su abuela y la dulzura de su hija Isabella —quien da nombre a su primer modelo—, Nina creó una propuesta que reivindica el trabajo artesanal uruguayo y lo proyecta al mundo.
Su colección, presentada en Nueva York el pasado fin de semana, rindió homenaje al espíritu libre y resiliente de las mujeres uruguayas. Elaborados a mano por artesanos locales, en su mayoría mujeres, y utilizando cuero de la más alta calidad, sus diseños conquistaron nuevas tierras, nuevos corazones y nuevos sueños.
“Fue un honor llevar el nombre de Uruguay a un evento de esta magnitud. Quise que cada mujer que use mis zapatos sienta la libertad y la fuerza que siempre me inspiraron”, expresó la diseñadora tras el desfile, que recibió elogios de la prensa especializada y generó repercusión internacional.
