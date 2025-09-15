Lo que comenzó en Nueva Helvecia, departamento de Colonia, brilló en el escenario más prestigioso de la moda internacional. La diseñadora uruguaya Yianina “Nina” Bugani, creadora de la marca Nina B., hizo historia este setiembre de 2025 al convertirse en la primera uruguaya en presentar su colección de calzado en la New York Fashion Week.

Reconocida por una propuesta que combina sofisticación, comodidad y producción artesanal, Nina B. nació de un sueño que dejó de ser solo un anhelo para transformarse en una marca que empodera a las mujeres “en cada paso que dan”.

“Creo profundamente que el par de zapatos correcto puede potenciar tu confianza y tu visión”, afirmó Bugani, quien dejó una carrera de más de diez años en la docencia para dedicarse por completo a su pasión. Inspirada por la elegancia de su madre, la fuerza de su abuela y la dulzura de su hija Isabella —quien da nombre a su primer modelo—, Nina creó una propuesta que reivindica el trabajo artesanal uruguayo y lo proyecta al mundo.

Su colección, presentada en Nueva York el pasado fin de semana, rindió homenaje al espíritu libre y resiliente de las mujeres uruguayas. Elaborados a mano por artesanos locales, en su mayoría mujeres, y utilizando cuero de la más alta calidad, sus diseños conquistaron nuevas tierras, nuevos corazones y nuevos sueños.

“Fue un honor llevar el nombre de Uruguay a un evento de esta magnitud. Quise que cada mujer que use mis zapatos sienta la libertad y la fuerza que siempre me inspiraron”, expresó la diseñadora tras el desfile, que recibió elogios de la prensa especializada y generó repercusión internacional.