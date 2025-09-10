PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Comisión de Fomento de la Escuela Nº 6 de Carmelo presentó su renuncia en los últimos días, lo que generó una serie de medidas transitorias y reuniones con autoridades de Primaria.

Según fuentes de la comunidad educativa, entre las resoluciones adoptadas figura la discontinuidad del funcionamiento de la cantina escolar, así como la suspensión del envío de dinero mensual de apoyo de padres y otras actividades de gestión hasta que se conforme una nueva directiva.

Para resolver la situación, está convocada una Asamblea Abierta de Padres este viernes 12 a las 17 horas, con el objetivo de integrar una nueva comisión de fomento.

Consultadas por Carmelo Portal, las autoridades departamentales de Primaria no respondieron a nuestras llamadas para conocer oficialmente los motivos de la renuncia, ni sobre las medidas implementadas tras la decisión de la comisión saliente.