Las marcas empleadoras líderes de Uruguay se darán cita el próximo 24 de septiembre en Montevideo para participar en el Recruiting Day 2025, el encuentro de atracción de talento más relevante del país. Organizado por CREAR Comunicación, el evento tendrá lugar en el Auditorio de ANTEL y contará con la participación de compañías que marcan tendencia en el mercado laboral.

Desde su creación en 2020, Recruiting Day se ha consolidado como una plataforma de diálogo entre empresas y nuevas generaciones de profesionales. La edición de este año introduce un formato renovado, con espacios diseñados para facilitar la interacción directa entre reclutadores y candidatos.

Entre las novedades, se destacan dinámicas de networking dirigido, desafíos en tiempo real, presentaciones breves de empresas y actividades participativas. Estas instancias buscan no solo promover oportunidades laborales, sino también posicionar a las organizaciones como referentes en innovación y diversidad.

La jornada, de carácter anual, se perfila como una herramienta clave para aquellas empresas que aspiran a fortalecer su imagen de marca empleadora y atraer perfiles estratégicos en un entorno cada vez más competitivo.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, la Red de Empresas Inclusivas Uruguay, Expo Empleo y Expo Inclusión. Estas alianzas fortalecen la proyección del evento, que se posiciona como el encuentro presencial más relevante en materia de empleabilidad en la región.