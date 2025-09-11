El Congreso de Intendentes recibirá este viernes 12 de septiembre a representantes de dos espacios de coordinación fundamentales para las políticas públicas departamentales: la Comisión Interdepartamental de Género y la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (Cipem). Ambas sesiones se celebrarán en Montevideo y contarán con un orden del día centrado en la planificación estratégica, la conmemoración de fechas clave y la promoción de derechos.

Comisión Interdepartamental de Género

La sesión ordinaria de la Comisión de Género comenzará a las 10:00 horas. Entre los principales puntos de la agenda se encuentra la ratificación de Karina Navarro (Rivera) como segunda vicepresidenta, y la definición de fechas para capacitaciones regionales, cuya sede será sorteada el 13 de noviembre en la región Este.

En el marco de septiembre, Mes de la Diversidad, se abordarán acciones de comunicación institucional en redes sociales y la elaboración de mensajes conmemorativos para dos fechas relevantes: el 1º de octubre, dirigido a mujeres mayores, y el 15 de octubre, dedicado a mujeres rurales.

Además, se prevé la participación de Rosana Medina, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), e instancias de trabajo sobre el próximo concurso literario, con la ratificación de una nueva comisión encargada de elaborar sus bases.

La Mesa de la Comisión está presidida por Yliana Zeballos (Lavalleja) e integrada por Beatriz Eguren (Treinta y Tres), como primera vicepresidenta, y Karina Navarro (Rivera), en la segunda vicepresidencia.

Comisión Interdepartamental de Personas Mayores

A partir de las 13:15 horas, en la sala de reuniones del Congreso, se reunirá la Comisión Interdepartamental de Personas Mayores (Cipem). El orden del día incluye la planificación del próximo Encuentro Nacional de Personas Mayores, con la elección de la sede y fecha en función de las postulaciones recibidas por parte de las intendencias.

Asimismo, se realizarán las elecciones de la nueva Mesa para el período 2025-2026 y se recibirá a Patricia Cossani, representante de la División de Cuidados del Instituto Nacional de las Personas Mayores, en audiencia.

Actualmente, la Mesa de la Cipem está conformada por Ana Clara Invernizzi (Intendencia de Florida), Guadalupe Caballero (Intendencia de Paysandú) y Mario Ortiz (Intendencia de Rocha).