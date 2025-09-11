La Liga Carmelitana de Fútbol anunció que elevará antecedentes al Tribunal de Penas tras constatar el uso de pirotecnia dentro del campo de juego durante un encuentro disputado en el estadio Parque Artigas, correspondiente a la fecha oficial del campeonato.

Según el comunicado difundido este miércoles, los hechos se produjeron el día anterior, antes del inicio del partido entre Artigas y Cerro Oriental. La parcialidad del club Artigas habría lanzado pirotecnia desde el interior del terreno de juego, lo que motivó una actuación institucional inmediata por parte de la Liga.

La organización calificó el incidente como una “infracción grave”, en virtud de lo establecido en el Capítulo 3 del Reglamento General, Artículo 316 y siguientes, que aborda las “Anormalidades en los Espectáculos”.

“El uso de pirotecnia en el campo es totalmente ajeno al espíritu deportivo y contrario a las normas de convivencia y seguridad”, señala el comunicado. En ese marco, la Liga decidió emitir el parte oficial como paso previo a la presentación formal ante el Tribunal de Penas, órgano responsable de evaluar los hechos y aplicar sanciones tanto a clubes como a individuos identificables.

La Liga instó a todos los clubes afiliados a actuar con responsabilidad y evitar conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de la competencia.