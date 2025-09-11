Una campera rosa fue hallada el martes 9 de septiembre al mediodía en la rambla de Carmelo, a la altura de la calle Wilson Ferreira, junto al cartel con las letras que identifican a la ciudad.

La prenda fue resguardada por una ciudadana que la entregó en la oficina local de la Aduana, donde permanece disponible para que su dueño o dueña pueda retirarla.

Desde el organismo se invita a quien haya extraviado una campera con esas características a acercarse para recuperarla. La acción fue comunicada por una lectora que solicitó su difusión con el objetivo de facilitar el reencuentro del objeto perdido con su propietario.

