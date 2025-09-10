La ciudad de Colonia del Sacramento será escenario de un conversatorio enfocado en el mecanismo de vigilancia y monitoreo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un encuentro clave para reflexionar sobre los compromisos del Estado uruguayo en materia de derechos humanos y equidad.

La actividad tendrá lugar el jueves 19 de septiembre a las 14:30 horas, en el Centro Cultural BIT, ubicado en Odriozola 434. Es organizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), con apoyo de la Intendencia de Colonia.

Una jornada para informar, dialogar y fortalecer compromisos

El conversatorio abordará varios ejes temáticos, entre ellos:

El rol de la INDDHH en la protección y promoción de los derechos humanos.

Derechos y obligaciones del Estado uruguayo derivados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La presentación formal del mecanismo de monitoreo y vigilancia, así como del Consejo Asesor Honorario de la Discapacidad (CAHD), integrado por representantes de la sociedad civil organizada de y para personas con discapacidad.

Además, habrá un espacio de intercambio abierto, en el que se espera una participación activa de la ciudadanía local.

Participación abierta y con certificado

El evento es de acceso libre y dirigido a todo público, sin necesidad de inscripción previa. Se entregará certificado de asistencia a quienes participen de la actividad.

Con este tipo de encuentros, la INDDHH y las autoridades departamentales buscan fomentar el conocimiento ciudadano sobre los mecanismos de garantía de derechos y promover la inclusión efectiva de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social.