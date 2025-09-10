La iniciativa “Agua para el Desarrollo” fue destacada en la quinta jornada del stand departamental. También hubo actividades artísticas, educativas y gastronómicas.

Este martes se desarrolló la quinta jornada del stand de Colonia en la Expo Prado, con la presentación oficial del proyecto “Agua para el Desarrollo”, una iniciativa del Área de Cooperación Internacional y Proyectos de la Intendencia de Colonia.

La instancia contó con la presencia del intendente Guillermo A. Rodríguez, quien valoró el proyecto como una herramienta clave para fortalecer la producción local mediante el acceso sostenible al agua.

Educación, cultura y gastronomía en escena

Durante la jornada también tuvieron lugar diversas actividades que exhibieron el talento y el trabajo formativo del departamento:

Las Escuelas del Hogar ofrecieron prácticas de colorimetría y asesoramiento express al público visitante.

En el plano artístico, se presentó el grupo de danzas folclóricas de Riachuelo , que ofreció un espectáculo tradicional.

Como en jornadas anteriores, estudiantes del Instituto de Hotelería y Gastronomía estuvieron a cargo del servicio de café, brindando una experiencia de hospitalidad y formación profesional.

Además, el stand incluyó una propuesta lúdica con una trivia interactiva, abierta a todos los visitantes.

La presencia de Colonia en la Expo Prado busca difundir proyectos estratégicos del departamento, visibilizar el trabajo educativo y cultural local, y generar vínculos con actores institucionales y productivos a nivel nacional.