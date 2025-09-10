Carmelo se prepara para recibir una instancia relevante del proceso de consulta nacional que impulsa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para redactar una nueva ley de empleo. El próximo 17 de septiembre, autoridades de la cartera llegarán a la ciudad para dialogar con actores sociales y económicos del oeste coloniense, en una jornada que también incluirá a Juan Lacaze.

La gira, que recorrerá todos los departamentos del país, tiene como meta diseñar una ley basada en el diálogo ciudadano y en las necesidades reales de cada territorio, según expresó el ministro Juan Castillo en el lanzamiento oficial realizado el martes 9 en Montevideo. “Lo podríamos hacer burocráticamente, pero recorrer el país nos va a enseñar mucho más”, afirmó.

Carmelo en el mapa del empleo

La inclusión de Carmelo en el itinerario no es casual. En el diagnóstico oficial presentado por el director nacional de Empleo, Federico Araya, se remarcó que la ley vigente (19.973, aprobada en 2021) no logró descentralizar el acceso al empleo: el 80 % de las contrataciones se concentró en Montevideo y Canelones.

“La nueva ley debe contemplar la realidad de ciudades como Carmelo, donde el empleo formal escasea y las oportunidades son limitadas para jóvenes, mujeres y personas con discapacidad”, explicó Mariana Chiquiar, subdirectora nacional de Empleo.

En ese sentido, la recorrida busca revertir un modelo centralista y tecnocrático. Las autoridades pretenden escuchar directamente a los habitantes, emprendedores, pequeños empresarios, organizaciones barriales y sindicatos locales, con el fin de incorporar sus visiones en el proyecto que se enviará al Parlamento.

Aportes locales para una ley más justa

Durante la jornada en Carmelo se espera que los representantes del MTSS recojan propuestas sobre subsidios a micro y pequeñas empresas, simplificación de trámites y ampliación del universo de beneficiarios. Se mencionan específicamente a jóvenes, personas afrodescendientes, con discapacidad, liberadas del sistema penitenciario y población trans.

El cambio de enfoque busca corregir lo que Araya calificó como “efectos limitados” de la ley actual, que no logró generar los empleos previstos: solo entre 3.500 y 4.000 por año, frente a una expectativa de 8.000. Además, el 40 % de quienes accedieron al beneficio ya no cotiza a la Seguridad Social y un 25 % no consiguió otro empleo formal.

“Queremos una propuesta superadora, que funcione en la vida de la gente”, subrayó Chiquiar. Para la jerarca, el empleo es más que un ingreso: es autonomía, ciudadanía y reparación histórica.

Una invitación a participar

Desde el Ministerio se convoca a toda la comunidad carmelitana a involucrarse en este proceso. La participación activa será clave para que la futura normativa refleje los desafíos específicos del territorio y no repita los errores del pasado.

El encuentro en Carmelo representa, en palabras del ministro Castillo, una oportunidad para construir colectivamente una política pública transformadora.