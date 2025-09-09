Por momentos, en Carmelo, el aire se vuelve una promesa. No es una frase hecha: es una maceta al sol, una semilla en la palma de una mano joven, una pala oxidada que entra en la tierra con la dignidad de quien construye algo más que un jardín.

En el Instituto de Formación Docente de Carmelo (IFD) decidieron celebrar sus 75 años de historia plantando árboles. Setenta y cinco, uno por cada año que han dedicado a formar docentes para el país. Pero no es solo un número ni un homenaje. Es una declaración: sembrar para enseñar.

Un desafío con raíces

El cartel de la campaña lo dice así:

“Desafío: plantar 75 árboles como forma de festejar el aniversario del IFD de Carmelo. Plantá el árbol que quieras y donde quieras. Sacá una foto y etiquétanos.”

No se impone una especie ni un terreno. El único requisito es tener la voluntad de plantar algo que crezca. En un país donde los árboles muchas veces caen antes de florecer, esta invitación pública es toda una declaración.

La consigna es simple. Plantar. Fotografiar. Compartir. Los participantes pueden hacerlo desde cualquier rincón del país, desde un patio escolar, una vereda sin sombra o una maceta en el balcón. Después, solo tienen que etiquetar al IFD en sus redes sociales: @ifd_carmelo en Instagram y IFD Carmelo en Facebook.

La educación también crece hacia arriba

La campaña lleva por nombre “Sembrando educación”, una frase respaldada por lo que ocurre en los hechos. Porque en el fondo de esta acción no hay solo árboles: hay un modelo de enseñanza que cree en el futuro, que no espera solamente en los pupitres, sino que se planta con las manos.

Es fácil imaginar que alguno de esos árboles será sembrado por un niño, bajo la mirada de su maestra. Que otro crecerá junto a una escuela rural, donde los años se miden en estaciones y las aulas tienen techos bajos. Que uno más nacerá junto a una ruta y que algún día dará sombra a alguien que no tenga a dónde ir.

De la tiza al brote

En un país que muchas veces discute la educación como si fuera una carga y no un legado, el Instituto de Formación Docente de Carmelo celebra sus 75 años con un gesto que mira al mañana. Fundado en 1950, ha formado generaciones de maestras y maestros que hoy caminan aulas por todo el país.

Pero esta vez no celebran con discursos ni con actos protocolares. Celebran con tierra bajo las uñas, con brotes que se abrirán cuando ya no estén. Celebran enseñando, sin decir una sola palabra.