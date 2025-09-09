La Intendencia de Colonia recibió nuevos reconocimientos por su participación en la Expo Prado 2025, al obtener el segundo premio en la categoría Ministerios e Intendencias y el tercer premio en Espacio Exterior. Así lo comunicó oficialmente este lunes la propia intendencia.

Los galardones fueron otorgados por la organización de la muestra, que año a año evalúa la creatividad, calidad y propuesta institucional de los stands instalados en el predio de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, en Montevideo.

Desde la comuna coloniense se destacó el trabajo colaborativo que permitió alcanzar este nuevo logro. “Trabajo en equipo, logros colectivos y la convicción de hacer las cosas muy bien para que Colonia siga siendo el mejor departamento del país”, expresaron en su comunicado.

El espacio de la Intendencia en la Expo Prado se ha caracterizado por proyectar una imagen integral del departamento, con un enfoque en el turismo, la producción local y el patrimonio cultural, elementos que año tras año la posicionan entre las delegaciones institucionales más destacadas.

La Expo Prado, principal evento agroindustrial del país, reúne a miles de visitantes durante diez días y es una plataforma clave para que instituciones públicas y privadas den visibilidad a sus proyectos. En ese contexto, la presencia de Colonia refuerza su perfil de destino estratégico, no solo desde el punto de vista turístico, sino también en términos de identidad territorial y gestión pública.

Con estos reconocimientos, la Intendencia suma una nueva distinción a su historial de participación en la feria, consolidando su compromiso con una presencia institucional sólida, atractiva y de calidad.