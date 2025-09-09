La ciudad de Carmelo rendirá homenaje al caudillo nacionalista Aparicio Saravia el próximo miércoles 10 de septiembre, al cumplirse 121 años de su fallecimiento. El acto conmemorativo se llevará a cabo en la Plaza Saravia a partir de las 11:00.

La ceremonia es organizada por los ediles carmelitanos del Partido Nacional, quienes destacaron la figura de Saravia como símbolo de lucha por los derechos democráticos y las libertades cívicas. El evento busca mantener viva la memoria de uno de los líderes históricos más relevantes del nacionalismo uruguayo.

Aparicio Saravia, figura central de la política nacional de fines del siglo XIX y comienzos del XX, murió en 1904 tras ser herido en la Batalla de Masoller, en el marco de la última revolución armada del Partido Nacional contra el gobierno colorado. Desde entonces, su figura ha sido recordada cada año en actos públicos y encuentros ciudadanos que resaltan su legado.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La conmemoración en Carmelo se enmarca en una tradición de homenajes que el nacionalismo organiza a nivel nacional, con especial énfasis en localidades del interior del país, donde la huella saravista mantiene una fuerte presencia simbólica.