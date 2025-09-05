PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los cuerpos sin vida de Andrés Morosini Rechoppa, de 28 años, y de sus dos hijos, Francisco y Alfonsina, de seis y dos años respectivamente, fueron hallados este viernes en el arroyo Don Esteban, a la altura del kilómetro 58 de la ruta 20, en las inmediaciones de la ciudad de Young, departamento de Río Negro.

La búsqueda, que se extendía desde el miércoles, había comenzado luego de que Morosini se llevara por la fuerza a los menores de la casa de su expareja, Micaela Ramos, en Mercedes (Soriano). El operativo de rastreo incluyó a buzos de la Armada Nacional y efectivos de la Policía Nacional, que localizaron el automóvil en el que había escapado el hombre sumergido a tres metros de profundidad. Dentro del vehículo se encontraban los tres cuerpos.

Medidas judiciales y antecedentes

Morosini tenía antecedentes penales y estaba sujeto a medidas cautelares dispuestas por la Justicia, luego de haber proferido amenazas verbales contra la madre de los menores. Según confirmaron fuentes policiales, el episodio de violencia ocurrido el miércoles activó de inmediato la intervención de Fiscalía y el despliegue de recursos para su localización.

Ese día, el hombre —jockey y trabajador de la construcción, como su padre— había acudido temprano a trabajar a Dolores. Tras adherirse a un paro del SUNCA, sus compañeros lo dejaron en Mercedes. En vez de dirigirse a su vivienda en el complejo Jardines del Hipódromo, se presentó en el domicilio de Ramos, donde sustrajo a los niños.

La búsqueda

El Ministerio del Interior había solicitado la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de los menores y se había emitido una alerta internacional a través de Interpol para la captura del sospechoso.

Durante dos días, efectivos policiales recorrieron caminos, campos y cursos de agua en una intensa operación de búsqueda que terminó con el trágico hallazgo.