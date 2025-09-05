PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Estudiantes de segundo y tercer año del Bachillerato Tecnológico en Instalaciones Eléctricas de la Escuela Técnica de Reparaciones, Construcciones Navales y Anexos (ERCNA), de Carmelo, visitaron la planta de Montes del Plata ubicada en la Zona Franca Punta Pereira, próxima a la localidad de Conchillas, en el departamento de Colonia.

La actividad, organizada como parte de una salida didáctica, contó con el acompañamiento de los docentes Paola Leguizamón y Daniel Acevedo.

Una jornada de aprendizaje en el corazón industrial

La jornada comenzó con una recepción en Conchillas, donde los estudiantes fueron recibidos por el equipo de coordinación de visitas de la empresa. Allí compartieron un desayuno de bienvenida, tras el cual se proyectó un video institucional que abordó temas como la construcción de la planta, el ciclo productivo del eucalipto, la logística forestal y los distintos productos derivados del proceso industrial, entre ellos la celulosa y la miel.



Durante la presentación se hizo hincapié en el rol central que cumplen los trabajadores de la planta y se compartieron detalles sobre los proyectos a futuro de la compañía.

Tecnología, reciclaje y eficiencia energética

Más tarde, los estudiantes recorrieron las instalaciones de Montes del Plata. Muchos se mostraron sorprendidos por la magnitud del complejo industrial y por el nivel de automatización y tecnología presente en los procesos de producción.

Uno de los aspectos que generó mayor interés fue el sistema de reciclaje de agua, así como el aprovechamiento de residuos industriales como fuente de energía. También tuvieron la oportunidad de observar de cerca la maquinaria de gran porte utilizada en las distintas etapas del proceso productivo.

Valoración positiva

La visita culminó con un almuerzo en el comedor de la planta. Los estudiantes destacaron la hospitalidad recibida y coincidieron en que la experiencia resultó enriquecedora para su formación técnica, al permitirles conocer de primera mano el funcionamiento de una de las principales plantas de celulosa del país y su aporte al desarrollo industrial nacional.