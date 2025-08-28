Con la participación de autoridades locales, organizaciones civiles e instituciones gubernamentales, este martes se concretó en el Municipio de Carmelo el lanzamiento oficial de la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales (MIPS), un espacio que representa un hito para la descentralización de las políticas públicas en el departamento.

La instalación de esta mesa en Carmelo marca un precedente, ya que se trata del único ámbito de este tipo en funcionamiento fuera de la capital departamental, lo que refuerza el compromiso con una gestión territorial más equitativa y cercana a las necesidades de la comunidad.

Durante la jornada estuvieron presentes directores de la Intendencia, ediles departamentales, representantes del Concejo Municipal y diversas organizaciones del ámbito civil. El evento se desarrolló en un clima de cooperación institucional, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado entre los diferentes actores sociales y políticos del territorio.

Las MIPS son espacios de articulación entre organismos públicos con presencia territorial, orientados a favorecer la integralidad y la complementariedad en la implementación de políticas sociales. Su misión principal es mejorar las condiciones de vida de la población a través de una acción coordinada entre los niveles de gobierno y las instituciones locales.

Este nuevo ámbito en Carmelo busca consolidar una agenda de trabajo común que promueva la equidad social, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible a nivel local.