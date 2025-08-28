El Artigas Fútbol Club, institución integrante de la Liga Carmelitana de Fútbol, denunció este jueves un violento episodio ocurrido en la vía pública tras la finalización del encuentro disputado frente al club IABS. Según informaron, varios parciales del equipo fueron agredidos físicamente por personas “desconocidas”, mientras que algunas mujeres también sufrieron agresiones verbales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los hechos, calificados como “graves” por la Comisión Directiva, generaron preocupación en el ámbito deportivo local. A través de un comunicado emitido el 28 de agosto, el club expresó su más enérgica condena a todo tipo de violencia, tanto dentro como fuera de las canchas.

“Estos hechos lo único que logran es tirar abajo el esfuerzo y las ganas de todos los que de una manera u otra estamos llevando adelante el fútbol de Carmelo”, señala el documento, que además reclama conciencia social para evitar nuevas situaciones similares.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La institución fundada en 1913 apeló a la reflexión colectiva, señalando que “unos pocos inadaptados nos condenan a la mediocridad”, y llamó a redoblar esfuerzos para que este tipo de agresiones no se repitan en el futuro.