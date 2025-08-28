El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Colonia difundió este jueves los principales asuntos tratados durante la instalación de la primera mesa local de Políticas Sociales en Carmelo, un espacio de articulación interinstitucional que busca fortalecer la coordinación territorial de las políticas públicas.

Entre los puntos incluidos en la agenda estuvieron la regularización del barrio Gil, el proyecto Barracones, iniciativas de educación no formal, programas para adultos mayores, así como acciones vinculadas a alimentación, adicciones y salud mental, discapacidad, y género y atención a víctimas de violencia.

En el comunicado, la Dirección del Mides Colonia agradeció la presencia de las instituciones que participaron en la jornada y destacó el objetivo de consolidar la mesa como una herramienta para garantizar que las políticas sociales lleguen de manera efectiva a la ciudadanía, sin importar el nivel de gobierno involucrado.

La cartera subrayó además la importancia de trabajar en conjunto en todo el departamento y de reforzar la articulación en las zonas donde más se necesita. “En este caso, en el oeste del departamento”, puntualizó el documento.

Con la creación de esta mesa, Carmelo se suma a la estrategia de descentralización que impulsa el Mides en Colonia, con el fin de acercar las políticas sociales a los territorios y promover un abordaje integral de las problemáticas locales.