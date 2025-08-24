PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El próximo martes 26 de agosto a las 19:00 horas, se llevará a cabo en el Salón Rojo del Club Plaza, ubicado en Avenida General Flores 272 de Colonia del Sacramento, una instancia de debate sobre la propuesta de aplicar un impuesto al 1% más rico de la población, con el objetivo de combatir la pobreza infantil.

El evento contará con la participación de referentes políticos y académicos. Entre los disertantes estarán Luis Puig, inspector general de Trabajo y Seguridad Social; Juan Geymonat, magíster en Historia Económica; y los senadores Gustavo González, Constanza Moreira y Óscar Andrade.

La actividad es convocada por los sectores políticos PVP 567, Partido Socialista 90, Casa Grande y 1001, que integran el Frente Amplio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD