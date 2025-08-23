La Justicia de Cerro Largo resolvió este viernes imputar al exalcalde de Noblía, Favio Freire, en el marco de la investigación por presuntas maniobras vinculadas a la entrega ilegal de libretas de conducir.

De acuerdo con la información confirmada por la fiscal Letizia Siqueira, la formalización incluye reiterados delitos de cohecho calificado, un delito de asociación para delinquir y reiterados delitos de falsificación de documento público. Como medida cautelar, se dispuso la prisión preventiva de 180 días para el exjerarca, mientras avanza la investigación.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una condena en el mismo caso

En paralelo, la Justicia dictó sentencia contra una mujer señalada como “captadora” en esta trama. Fue condenada a 16 meses de pena, de los cuales deberá cumplir 4 en prisión efectiva, una parte en prisión domiciliaria y el resto en régimen de libertad a prueba.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El caso de las libretas

La causa investiga un presunto sistema irregular de otorgamiento de licencias de conducir en el municipio de Noblía, que derivó en la imputación del exalcalde y en la condena de otros involucrados. Según la Fiscalía, las maniobras incluyeron pagos indebidos y la falsificación de documentos públicos para habilitar a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la normativa.

La investigación continúa, y se prevén nuevas instancias judiciales que podrían derivar en más imputaciones en torno a un caso que expone un entramado de corrupción a nivel local.