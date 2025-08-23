La Asociación Uruguaya de Fútbol abre las inscripciones para el Instituto AUF, un centro académico que busca profesionalizar la labor de los entrenadores en todas las disciplinas, con programas alineados a las exigencias de la CONMEBOL.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció la apertura de inscripciones del Instituto AUF, un espacio dedicado a la formación, actualización y certificación de entrenadores en fútbol y otras disciplinas deportivas. El objetivo es claro: profesionalizar el rol técnico desde una mirada integral, bajo criterios internacionales de calidad.

El Instituto AUF ofrecerá programas educativos exigentes, innovadores y alineados con la Convención de Licencias de Entrenadores de la CONMEBOL. Estos planes de estudio están diseñados para responder a los estándares más altos en materia de preparación técnica, liderazgo y gestión deportiva.

La propuesta se apoya en una infraestructura moderna y un equipo docente compuesto por profesionales de trayectoria reconocida, muchos de ellos vinculados al cuerpo técnico de las selecciones nacionales y al staff técnico de la AUF. Esta combinación busca garantizar una formación sólida, con respaldo institucional y perspectiva de futuro.

La iniciativa se enmarca en una estrategia de largo plazo que apunta a fortalecer la estructura formativa del fútbol uruguayo y a generar nuevas oportunidades para quienes aspiran a desarrollar una carrera como entrenadores profesionales.