En la sesión del pasado jueves 21 de agosto, el Municipio de Carmelo dedicó un espacio especial para destacar el desempeño de estudiantes del Liceo N.º 2 que participaron en las Olimpiadas de Física.

Los alumnos Dalton Gaona, Valentina Brajus, Juan Martín González, Camila Rusch y Victoria Ortiz recibieron el reconocimiento de las autoridades locales, junto con la docente responsable del grupo, Raquel Pesce, por su compromiso académico y su representación en la competencia. De la ceremonia participó junto al grupo, la Directora del Liceo 2, Prof. Rosario Attún.

El homenaje se llevó a cabo en el marco de la sesión ordinaria del Municipio, donde habitualmente se tratan asuntos administrativos y de gestión. En esta ocasión, el reconocimiento marcó un gesto de apoyo institucional hacia la educación pública y el esfuerzo de jóvenes que, con dedicación y estudio, lograron ser parte de un certamen de alcance nacional.

Con este reconocimiento, el Municipio de Carmelo subrayó la importancia de acompañar a las nuevas generaciones en sus desafíos formativos, alentando a que más estudiantes se involucren en instancias educativas y científicas.