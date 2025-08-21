El Congreso de Intendentes definió la distribución de los 5.500 cupos del programa Uruguay Impulsa, iniciativa que brinda oportunidades de capacitación y formación en todo el país. En el caso del departamento de Colonia, fueron asignados 195 cupos para la edición 2025.
Distribución de cupos
Según se informó en la sesión, el 90% de los cupos mantuvo los porcentajes establecidos en 2024, mientras que el 10% restante se destinó exclusivamente a los departamentos que registraron el año pasado un desempleo superior al promedio nacional. Entre ellos se encuentran: Artigas, Canelones, Durazno, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres.
Para determinar esa asignación especial, se aplicó un indicador sintético compuesto por tres variables con igual ponderación:
Tasa de desempleo.
Población departamental.
Promedio de inscripciones en ediciones anteriores.
Además, se resolvió que Canelones cediera 16 cupos a Lavalleja, lo que ajustó el número final de lugares disponibles.
La distribución por departamento
La adjudicación quedó establecida de la siguiente manera:
Artigas: 197
Canelones: 854
Cerro Largo: 187
Colonia: 195
Durazno: 176
Flores: 97
Florida: 166
Lavalleja: 157
Maldonado: 265
Montevideo: 1.287
Paysandú: 298
Río Negro: 171
Rivera: 246
Rocha: 176
Salto: 306
San José: 205
Soriano: 140
Tacuarembó: 213
Treinta y Tres: 165
Total: 5.500 cupos.
Próxima etapa
Los cursos estarán a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y darán inicio en octubre de este año. El objetivo es brindar herramientas que favorezcan la inserción laboral y el fortalecimiento de competencias en los distintos departamentos del país.
