El Congreso de Intendentes definió la distribución de los 5.500 cupos del programa Uruguay Impulsa, iniciativa que brinda oportunidades de capacitación y formación en todo el país. En el caso del departamento de Colonia, fueron asignados 195 cupos para la edición 2025.

Distribución de cupos

Según se informó en la sesión, el 90% de los cupos mantuvo los porcentajes establecidos en 2024, mientras que el 10% restante se destinó exclusivamente a los departamentos que registraron el año pasado un desempleo superior al promedio nacional. Entre ellos se encuentran: Artigas, Canelones, Durazno, Florida, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Para determinar esa asignación especial, se aplicó un indicador sintético compuesto por tres variables con igual ponderación:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Tasa de desempleo.

Población departamental.

Promedio de inscripciones en ediciones anteriores.

Además, se resolvió que Canelones cediera 16 cupos a Lavalleja, lo que ajustó el número final de lugares disponibles.

La distribución por departamento

La adjudicación quedó establecida de la siguiente manera:

Artigas: 197

Canelones: 854 PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cerro Largo: 187

Colonia: 195

Durazno: 176

Flores: 97

Florida: 166

Lavalleja: 157

Maldonado: 265

Montevideo: 1.287

Paysandú: 298

Río Negro: 171

Rivera: 246

Rocha: 176

Salto: 306

San José: 205

Soriano: 140

Tacuarembó: 213

Treinta y Tres: 165

Total: 5.500 cupos.

Próxima etapa

Los cursos estarán a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y darán inicio en octubre de este año. El objetivo es brindar herramientas que favorezcan la inserción laboral y el fortalecimiento de competencias en los distintos departamentos del país.