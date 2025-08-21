La Comisión Sectorial de Descentralización (CSD) en la sala de sesiones del Congreso de Intendentes aprobó este jueves un proyecto clave para el departamento de Colonia en el marco del Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos, con una inversión de $65.067.737.

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la conectividad de zonas rurales estratégicas para la producción, favoreciendo el acceso de los productores y el transporte de mercaderías hacia los principales centros urbanos y puertos.

Una inversión en infraestructura productiva

El proyecto de Colonia se inscribe en la estrategia nacional que busca reforzar la red vial departamental en áreas rurales. La aprobación se dio en una sesión de la CSD donde también se avanzó en proyectos de infraestructura en Lavalleja, Maldonado y Cerro Largo, y se informó sobre la evaluación de otros 26 proyectos de 11 departamentos que representan un presupuesto estimado superior a los $805 millones.

En el caso de Colonia, los más de 65 millones de pesos asignados se destinan específicamente a caminos vinculados a la producción, un rubro de impacto directo para sectores como la lechería, la agricultura y la vitivinicultura, que caracterizan la economía del departamento.

Ejecución del Fondo de Desarrollo del Interior

El financiamiento se enmarca dentro del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), cuya ejecución acumulada en 2025 alcanza el 46,5%, con un presupuesto comprometido del 93%. La magnitud de estos números refleja la aceleración en la inversión en obras públicas a nivel local.

Impacto para el territorio

La aprobación del proyecto en Colonia se suma a otros en evaluación en distintos departamentos, confirmando el peso que tienen los caminos rurales productivos en la agenda de descentralización y desarrollo.

Para Colonia, esta inversión supone un respaldo concreto a la infraestructura rural, considerada esencial para sostener la competitividad del territorio y mejorar la calidad de vida de las familias que habitan y trabajan en el medio rural.